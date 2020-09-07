В центре Киева избили и ограбили певца DZIDZIO, полиция начала расследование, — СМИ

В то время как 2 сентября в столице был избит депутат Антон Поляков, в воскресенье, в Шевченковском районе неизвестный совершили нападение на украинского исполнителя Михаила Хому, который известен под псевдонимом DZIDZIO (Дзидзьо). Об этом пишет ТСН, передают Українські Новини.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 6 сентября, вблизи офиса певца по улице Стрелецкой. Известно, что неизвестные сначала брызнули в лицо артиста из газового баллончика, нанесли ему серию ударов и ограбили.

Известно, что певец обратился в полицию. В пресс-службе DZIDZIO, по запросу ТСН, отказались раскрывать какие-либо обстоятельства, объясняя это "тайной следствия".

"Мы не можем предоставлять подробности или комментарии в интересах следствия", — цитирует ТСН представителя пострадавшего.

Как пишет Обозреватель, в правоохранительных органах столицы по факту произошедшего было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 185 (Кража) и ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году на DZIDZIO также совершили нападение, которое произошло перед запланированным эфиром на радио.

Кроме того, стало известно, что DZIDZIO предоставили право исполнять гимн Украины перед всеми играми украинской футбольной сборной.

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