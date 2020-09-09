В Раде предлагают наказывать за "скручивание" пробега автомобилей

Продажи б/у автомобилей в Украине растут с каждым годом, причем иногда продавцы сознательно скручивают одометры, чтобы "обновить" транспортное средство. В Верховной Раде предлагают наказывать за мошенничество с пробегом автомобилей.

О том, как предлагают наказывать в Украине и как наказывают за такие же проступки в Польше, рассказывает The Page.

Эксперты считают, что у большинства автомобилей на вторичном рынке "скручен пробег". В Польше за такое не только штрафуют, но и могут конфисковать авто или даже посадить в тюрьму на 5 лет. В Украине аналогичный бизнес процветает почти безнаказанно. Перед ввозом пробег искусственно увеличивают, чтобы снизить декларируемую таможенную стоимость, а затем "скручивают", чтобы сделать вид, что машина еще обладает немалым ресурсом. В результате страдают добросовестные покупатели, которых перекупщики обманывают.

Зарегистрированный в ВР законопроект №4039 предусматривает штрафовать на разные суммы в зависимости от "злостности" злоумышленника.

За намеренное отключение или повреждение кабеля щитка прибора или троса спидометра штрафовать будут на 3,4 тыс. грн. В случае их поломки или замены владелец будет обязан сообщить об этом в сервисный центр МВД.

Если при перерегистрации или проведении техосмотра будет обнаружено меньшее значение одометра, чем было зафиксировано в Едином государственном реестре транспортных средств, штраф составит 8,5 тыс. грн.

Для перегонщиков, завышающих при ввозе реальный пробег для уменьшения налогов, а затем занижающих его перед продажей, штраф составит 17 тыс. грн.

"Специалисты", которые профессионально "скручивают" и "накручивают" одометры, будут платить штраф 34 тыс. грн. Причем если владелец будет покрывать исполнителей, выполнивших отмотку, штраф придется уплатить ему.

В 34 тыс. грн оценено и повторное в течение года мошенничество с показателями пробега автомобиля. Как быть в случае замены двигателя или обнуления одометра, не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года продажи новых легковых автомобилей повысились до 7,1 тыс. единиц, но продажи подержанных импортированных автомобилей в январе составили 28,3 тыс. единиц, то есть в четыре раза больше.

Самыми популярными у покупателей подержанными моделями явлются Volkswagen Passat, Nissan, Ford Focus, Volkswagen Jetta, Renault Megane.

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