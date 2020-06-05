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05 июня 2020, пятница, 06:20 106
Транспорт 2020-06-05T08:45:02+03:00
Українські Новини
В мае поддержанных легковых авто продали почти на 30% больше по сравнению с 2019

В мае поддержанных легковых авто продали почти на 30% больше по сравнению с 2019

Ирина Николенко
Электромобиль, Укравтопром, Импортные б/у автомобили, Продажа автомобилей, Легковые автомобили
Автомобиль Тойота. Фото: jdpower.com
Автомобиль Тойота. Фото: jdpower.com

В то время, как в мае 2020 года новые коммерческие автомобили продали на 40% меньше до 680 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2019, в прошлом месяце продажи подержанных импортированных легковых автомобилей увеличились на 28% до 30,6 тыс. единиц по сравнению с маем 2019. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"После восстановления полноценной работы сервисных центров в Украине возобновились регистрации подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. В мае более 30,6 тыс. таких автомобилей получили украинские регистрационные номера... Выбирая б/у-шную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом месяце такие автомобили охватили 64% первичных регистраций импортированных авто с пробегом.

"В тоже время, доля дизельных авто составила 21%, автомобилей с ГБО – около 10%, и 5% пришлось на электромобили и гибриды", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, самыми популярными моделями в мае были Volkswagen Passat – 1457 шт., Nissan Rogue – 1225 шт., Ford Focus – 1202 шт., Volkswagen Jetta – 1132 шт. и Renault Megane – 1062 шт.

Всего за пять месяцев с начала года продажи подержанных импортированных автомобилей составили 110,2 тыс. единиц.

Как сообщали Українськi Новини, из-за эпидемии коронавируса в апреле продажи электромобилей снизились в 14 раз до 38 единиц по сравнению с апрелем 2019 года.

Во время карантина в апреле новые коммерческие автомобили покупали почти в 2 раза меньше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

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