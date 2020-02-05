В январе украинцы купили в четыре раза больше б/у машин, чем новых

В то время, как в январе 2020 года продажи новых легковых автомобилей повысились до 7,1 тыс. единиц, продажи подержанных импортированных автомобилей в январе составили 28,3 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Таким образом, в январе на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин. При этом, автомобили возрастом свыше 10 лет охватили 43% от всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2020 года авто с пробегом, треть регистраций б/у пришлось на машины изготовленные от 5 до 10 лет назад и 24% — на относительно молодые автомобили — не старше 5 лет", — отмечается в сообщении.

Динамика продаж по сравнению с январем 2019 года не указана.

Самым популярным на рынке импортированных автомобилей остается Volkswagen Passat, — в течении января владельцами этой модели стали 1 716 украинцев.

На втором месте — Renault Megane, на которого припало 1 608 регистраций, на третьем — Skoda Octavia (1 518 регистраций), на четвертом — Volkswagen Golf (1 235 регистраций).

Замыкает пятерку лидеров автомобиль Ford Focus, на который припало 1 035 регистраций.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году продажи подержанных автомобилей в Украине увеличились в 3,5 раза до 408,1 тыс. единиц.

Также в 2019 году выросли продажи легковых электромобилей на почти треть, 92% из них - б/у.