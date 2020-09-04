Китайский производитель показал смартфон, который может менять цвет корпуса

В то время как в YouTube опубликовали инсайд с новым iPhone 12, крупнейший производитель мобильных телефонов из Китая Vivо показал новый смартфон, корпус которого способен менять свой цвет. Об этом сообщает Xda-developers, передают Українські Новини.

На этой неделе компания Vivо опубликовала в социальной сети Weibo ролик, демонстрирующий прототип смартфона, задняя крышка корпуса которого способна менять цвет.

Отмечается, что на видео действительно видно, как синий корпус смартфона меняет цвет. И под изменением цвета имеется ввиду не смена синего цвета на какой-то другой его оттенок - гаджет становится серым.

Подобное возможно благодаря применению электрохромного стекла, которое под воздействием электрического тока способно менять свой цвет.

Пока не ясно, как внедрение данной технологии отразиться на будущем весе и прочности смартфона, однако уже сейчас ясно, что это интересная концепция, появление на рынке которой уже сейчас ожидают пользователи гаджетов.

Как сообщали Українські Новини, ядерные отходы стали составляющим компонентом для новых сверхдолговечных батарей, которые ранее представила компания NDB.

Также в Европейском союзе будут обязывать всех производителей устанавливать на гаджетах единый тип кабеля зарядного устройства.

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