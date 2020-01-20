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20 января 2020, понедельник, 17:57 6
Европа 2020-01-20T17:59:02+02:00
Українські Новини
ЕС обяжет производителей устанавливать единый тип кабеля зарядки

ЕС обяжет производителей устанавливать единый тип кабеля зарядки

Таня Войтюк
Кабель, Зарядное устройство, Мобильный телефон, Европарламент, Еврокомиссия, Экология
Кабеля зарядки для устройств. Фото: europarl
Кабеля зарядки для устройств. Фото: europarl

Помимто того, что Европейский Союз потребовал от Apple отказаться от разъема Lightning, члены Европарламента хотят обязать производителей техники устанавливать единый тип кабеля зарядки для всех электронных устройств.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Благодаря этой инициативе планируют упростить жизнь потребителей и сократить объем электронных отходов путем введения общего зарядного устройства для всех цифровых устройств.

В Европарламенте призвали Еврокомиссию выдвинуть предложение к июлю 2020 года. За инициативой стоит парламентский комитет по внутреннему рынку и защите потребителей.

По данным Европейской комиссии, электронные отходы являются одним из наиболее быстро растущих потоков отходов в ЕС, и ожидается, что к 2020 году они вырастут до более 12 миллионов тонн.

Законодатели ЕС призвали к разработке общего зарядного устройства еще в 2014 году. До настоящего времени Комиссия придерживалась добровольного подхода к поощрению производителей мобильных телефонов к сотрудничеству.

Как сообщали Українські Новини, ранее В Лондоне мужчину посадили за то, что он требовал подарочные карты iTunes. 

Также в ноябре Apple выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro.

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