В Украине заработал Spotify. Какие преимущества музыкального сервиса и чем отличается от других

В Украине с сегодняшнего дня заработал музыкальный стриминговый сервис Spotify, который будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android. Стоимость стандартной подписки в месяц, которая предоставляет полный доступ – 4,99 доллара, передают Українські Новини.

С 15 июля сервис потоковой музыки Spotify официально доступен в Украине. Стандартная подписка стоит $4,99 в месяц.

Семейный Spotify Premium с доступом для шести пользователей составляет $7,99 в месяц, Spotify DUO с обновляемым плейлистом для двоих — $6,49 в месяц и Spotify Premium для студентов — $2,49 в месяц.

Преимущества сервиса

Также сервисом можно пользоваться бесплатно. Для этого нужно зайти со своего смартфона в Play Store или AppStore, и скачать это приложение. Но в бесплатном доступе будет появляться реклама. Также не будет возможности загрузить музыку для воспроизведения оффлайн.

Также плейлисты созданы специально для украинских пользователей с популярными украинскими исполнителями.

Также есть возможность создать персональные музыкальные рекомендации и интегрировать с Instagram.

Редакторы и пользователи создали в нем более двух миллиардов уникальных плейлистов. Чем больше слушаете музыки в Spotify, тем больше сервис находит совпадений со вкусами других пользователей.

Чем отличается Spotify от Apple Music

Сервис Spotify отличается от Apple Music и других сервисов потоковой музыки. Пользователи могут индивидуально подбирать плейлисты, а также сервис предлагает наиболее подходящие треки для каждого конкретного человека.

Кроме того, интерфейс приложения построен на подборе музыки по индивидуальным предпочтениям.

Что касается Apple Music, пользователям доступен лишь бесплатный тестовый период в три месяца.

Чем отличается Spotify от Google Play музыка

Google Play музыка можно пользоваться через браузер на компьютере. Отличается тем, чтобы прослушывать музыку, нужно заплатить, в отличие от Spotify. Однако, сервис предлагает месяц бесплатного пробного периода. Кроме того, музыку можно хранить на устройство слушать в автономном режиме.

По данным на февраль 2018 года, в Apple Music было 36 миллионов подписчиков, а у Spotify – более 157 миллионов, у 71 миллиона из них — платная подписка.

Кроме того, основную выручку сервису приносят подписки. Часть доходов поступает от рекламы, которую обязательно ставят между песнями бесплатным пользователям сервиса. Музыкантам и лейблам Spotify выплачивает авторские отчисления.

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