ГБР допросило всех фигурантов видеозаписи с братом Ермака, проводится экпертиза записи

Госбюро расследований допросило всех фигурантов видеозаписи с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака, по делу проводится техническая экспертиза, в то время как ГБР пока не планирует вызывать Порошенко на допросы

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

"Дело расследуется, проводятся технические экспертизы. Большое количество записей в деле. Всех людей, которые, так или иначе упоминались на этих записях, допросили", – сказал он.

По его словам, перспектива дела зависит от технической экспертизы.

"Любая аудио, видеозапись, которая выбрасывается в интернет, имеет под собой одну большую проблему – установление факта ее достоверности. Присутствуют ли признаки монтажа, наложен ли голос на изображение, технические доработки и так далее.

Вот только после того, как будет установлено, что запись можно использовать для идентификации дикторов, которые на ней зафиксированы, как только будет установлено, что запись не смонтирована, тогда можно будет говорить объективно, что все то – имело место", – подчеркнул Бабиков.

Как сообщали Українські новини, Лерос назвал Зеленского "ларечным решалой".

Также в марте появилась видеозапись, на которой брат Ермака обсуждает с разными кандидатами, сколько стоят их должности.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости