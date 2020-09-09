Пограничники выявили рекордную партию кокаина в порту "Южный" на миллионы долларов

Вслед за информацией о том, что заведующий лабораторией одного из львовских ВУЗов изготавливал на рабочем месте метадон, стало известно, что украинские пограничники раскрыли в порту "Южный" в Одесской области рекордную партию кокаина. Об этом сообщает МВД. Наркотические вещества перевозились на корабле в контейнере с бананами. Корабль пришел в Украину из Республики Эквадор. "Благодаря полученной оперативными сотрудниками Государственной пограничной службы Украины информации попытку контрабанды наркотических средств было приостановлено", – сообщают в МВД. Кокаин был расфасован в 100 брикетов, общий вес которых составил приблизительно 112 кг. Стоимость изъятых наркотиков на теневом рынке составляет около 17 млн долларов. "Операцию провели оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Одесской таможни Гостаможслужбы, УСБУ в Одесской области, группы портового контроля (ССР) и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области", – уточнили в МВД. Как сообщали Українські новини, в апреле в Киеве изъяли рекордную партию метадона. Также в августе в Киеве задержали наркодилера с кокаином в консервных банках.