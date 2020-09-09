Пограничники выявили рекордную партию кокаина в порту "Южный" на миллионы долларов

Наркотические вещества перевозились на корабле в контейнере с бананами. Корабль пришел в Украину из Республики Эквадор.

"Благодаря полученной оперативными сотрудниками Государственной пограничной службы Украины информации попытку контрабанды наркотических средств было приостановлено", – сообщают в МВД.

Кокаин был расфасован в 100 брикетов, общий вес которых составил приблизительно 112 кг.

Стоимость изъятых наркотиков на теневом рынке составляет около 17 млн долларов.

"Операцию провели оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Одесской таможни Гостаможслужбы, УСБУ в Одесской области, группы портового контроля (ССР) и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области", – уточнили в МВД.

Как сообщали Українські новини, в апреле в Киеве изъяли рекордную партию метадона.

Также в августе в Киеве задержали наркодилера с кокаином в консервных банках.

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