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11 августа 2020, вторник, 19:46 508
Силовые структуры 2020-08-11T19:47:16+03:00
Українські Новини
Килограмм кокаина в консервных банках, экстази, ЛСД и грибы: в Киеве задержали наркодиллера на элитном авто

Килограмм кокаина в консервных банках, экстази, ЛСД и грибы: в Киеве задержали наркодиллера на элитном авто

Надежда Комендантова
Наркотики, Кокаин, Грибы, Задержание, ЛСД, Экстази, галлюциногенные грибы, наркодиллер, Прокуратура Киева
Наркотики. Фото: прокуратура Киева
Наркотики. Фото: прокуратура Киева

После того, как СБУ изъяла в одесском порту "Южный" 60 кг кокаина, спрятанных в контейнере с бананами, Правоохранители изъяли 1 кг кокаина, а также экстази, ЛСД и марихуану на сумму 5 млн гривен в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 Святошинского УП совместно с УПН ГУ ЧП в Киеве задержан житель Киевской области по подозрению в организации системного сбыта наркотических веществ через интернет и их незаконном хранении в особо крупных размерах", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в рамках реализации материалов уголовного производства при осмотре автомобиля "Инфинити", которым управлял задержанный, и по месту его жительства правоохранители изъяли около 1 кг кокаина, 400 таблеток экстази, 0,3 кг псилоцибинових грибов (ЛСД), 0,5 кг марихуаны и гашиша.

Также были обнаружены приборы для упаковки и герметизации наркотических веществ, пакеты, заметки о количестве сбыта наркотиков, гаджеты, с помощью которых осуществлялась продажа запрещенных веществ через интернет-магазин, а также другие доказательства системного сбыта наркотических средств.

Изъятые во время обысков вещества, направлены на экспертизу.

Их розничная стоимость составляет около 5 млн гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех участников схемы поставок и сбыта наркотиков.

Задержание наркодиллера. Фото: прокуратура КиеваЗадержание наркодиллера. Фото: прокуратура Киева

Как сообщали Українськi Новини, в мае СБУ изъяла контрабанду 53 кг кокаина на 200 млн гривен в Одесской области.

В 2019 году правоохранители изъяли 400 кг кокаина на 60 млн долларов в Киеве.

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