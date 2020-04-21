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21 апреля 2020, вторник, 19:55 295
Силовые структуры 2020-04-21T19:57:29+03:00
Українські Новини
В Киеве изъяли рекордную партию метадона

В Киеве изъяли рекордную партию метадона

Надежда Комендантова
Наркобизнес, Наркотики, Прокуратура, Метадон, Нацполиция
Изъята рекордная партия метадона facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Изъята рекордная партия метадона facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева изъяла 50 кг метадона на сумму 2 млн долларов, одним из организаторов оказался бывший работник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

"...по результатам совместной спецоперации прокуратуры города Киева и Национальной полиции разоблачена и ликвидирована мощная наркоорганизация, члены которой причастны к массовому производству и сбыту на территории Киева и Киевской области особо опасного вещества метадон", - говорится в нем.

В ходе спецоперации проведено около 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки, а также в двух нарколабораториях, расположенных в городе Киеве и Киевской области.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 млн долларов, что является крупнейшей партией психотропных веществ, изъятых за последние годы, около 500 литров прекурсоров, оборудование, которое использовалось для изготовления наркотического средства.

По результатам проведения следственных действий задержаны 13 участников преступной группировки.

Среди задержанных двое организаторов, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно сообщению, на изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.

Действия инкриминируются ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса.

Изъята рекордная партия метадона facebook.com/kyiv.gp.gov.uaИзъята рекордная партия метадона facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали нарколабораторию в Киевской области, организованную бывшими полицейскими.

 

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