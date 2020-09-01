Во Львове заведующий лабораторией одного из ВУЗов изготавливал наркотики на рабочем месте

Вслед за информацией о том, что в Полтаве задержали студента из Судана, который угнал автомобиль с двумя детьми в нем, стало известно, что во Львове полицейские задержали наркодельцов, которые производили метадон в лаборатории одного из львовских ВУЗов. Об этом сообщает МВД. Организатором преступной группы по производству и сбыту наркотиков оказался совладелец кальян-бара, а продавали метадон торговцы через специально созданный интернет-магазин и телеграм-канал. "Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областного управления полиции не только установили лиц, причастных к распространению наркотиков, но и организатора наркобизнеса, место изготовления метадона и каналы его сбыта", – говорят в МВД. В группу входили 4 жителя Львова. Организатор, 35-летний мужчина, ранее был судим за контрабанду наркотиков. Он привлек к преступной деятельности заведующего лабораторией одного из львовских университетов, который в университетской лаборатории и производил метадон. "Мощности лаборатории позволяли "химику" изготавливать за один раз более килограмма наркотиков", – объяснили в МВД. Лаборатория одного из львовских ВУЗов, в которой изготавливали метадон. Фото: Нацполиция Ныне решается вопрос об избрании им меры пресечения. Как сообщали Українські новини, во Франции в контейнере с рисом обнаружили более тонны кокаина. Также Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков и призвал сдать тест перед дебатами.