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01 сентября 2020, вторник, 17:48 278
Силовые структуры 2020-09-01T17:48:17+03:00
Українські Новини
Во Львове заведующий лабораторией одного из ВУЗов изготавливал наркотики на рабочем месте

Во Львове заведующий лабораторией одного из ВУЗов изготавливал наркотики на рабочем месте

Александр Савич
Львов, Наркобизнес, Наркотики, Метадон, Нарколаборатория
Заведующий лабораторией львовского ВУЗа, который изготавливал метадон на рабочем месте. Фото: Нацполиция
Заведующий лабораторией львовского ВУЗа, который изготавливал метадон на рабочем месте. Фото: Нацполиция

Вслед за информацией о том, что в Полтаве задержали студента из Судана, который угнал автомобиль с двумя детьми в нем, стало известно, что во Львове полицейские задержали наркодельцов, которые производили метадон в лаборатории одного из львовских ВУЗов. Об этом сообщает МВД.

Организатором преступной группы по производству и сбыту наркотиков оказался совладелец кальян-бара, а продавали метадон торговцы через специально созданный интернет-магазин и телеграм-канал.

"Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областного управления полиции не только установили лиц, причастных к распространению наркотиков, но и организатора наркобизнеса, место изготовления метадона и каналы его сбыта", – говорят в МВД.

В группу входили 4 жителя Львова. Организатор, 35-летний мужчина, ранее был судим за контрабанду наркотиков. Он привлек к преступной деятельности заведующего лабораторией одного из львовских университетов, который в университетской лаборатории и производил метадон.

"Мощности лаборатории позволяли "химику" изготавливать за один раз более килограмма наркотиков", – объяснили в МВД.

Лаборатория одного из львовских ВУЗов, в которой изготавливали метадон. Фото: НацполицияЛаборатория одного из львовских ВУЗов, в которой изготавливали метадон. Фото: Нацполиция

Ныне решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщали Українські новини, во Франции в контейнере с рисом обнаружили более тонны кокаина.

Также Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков и призвал сдать тест перед дебатами.

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