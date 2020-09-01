Во Львове заведующий лабораторией одного из ВУЗов изготавливал наркотики на рабочем месте

Заведующий лабораторией львовского ВУЗа, который изготавливал метадон на рабочем месте. Фото: Нацполиция

Заведующий лабораторией львовского ВУЗа, который изготавливал метадон на рабочем месте. Фото: Нацполиция

Вслед за информацией о том, что в Полтаве задержали студента из Судана, который угнал автомобиль с двумя детьми в нем , стало известно, что во Львове полицейские задержали наркодельцов, которые производили метадон в лаборатории одного из львовских ВУЗов. Об этом сообщает МВД.

Организатором преступной группы по производству и сбыту наркотиков оказался совладелец кальян-бара, а продавали метадон торговцы через специально созданный интернет-магазин и телеграм-канал.

"Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областного управления полиции не только установили лиц, причастных к распространению наркотиков, но и организатора наркобизнеса, место изготовления метадона и каналы его сбыта", – говорят в МВД.

В группу входили 4 жителя Львова. Организатор, 35-летний мужчина, ранее был судим за контрабанду наркотиков. Он привлек к преступной деятельности заведующего лабораторией одного из львовских университетов, который в университетской лаборатории и производил метадон.

"Мощности лаборатории позволяли "химику" изготавливать за один раз более килограмма наркотиков", – объяснили в МВД.

Лаборатория одного из львовских ВУЗов, в которой изготавливали метадон. Фото: Нацполиция

Ныне решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщали Українські новини, во Франции в контейнере с рисом обнаружили более тонны кокаина.

Также Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков и призвал сдать тест перед дебатами.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости