"Трансшип" приостановил поднятие танкера "Делфи", - СМИ

В то время как Одесский хозяйственный суд наложил арест на севший на мель танкер "Делфи", работы по поднятию судна, которые проводит компания "Трансшип", были остановлены и перенесены на несколько дней из-за ухудшившейся погоды. Об этом пишет Думская, передают Українські Новини.

Усиление ветра и возможный шторм стали причиной переноса операции по подъему с мели танкера "Делфи", которую планировали осуществить во вторник.

По словам специалистов "Трансшипа", на которых ссылается издание, чтобы поднять танкер необходима спокойная и безветренная погода на море. Согласно данным синоптиков, сегодня порывы северного ветра достигали 14 метров в секунду, что небезопасно для судоподъемных работ.

Тем не менее на танкере продолжают работать люди, чтобы как можно сильнее облегчить. Для этого они убрали с палубы судна различное оборудование, удалили трубы, лестницы и другие предметы, отсутствие которых может сделать танкер легче.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 6 сентября, начался финальный этап подъема танкера "Делфи", который включает себя откачку воды и перемещение судна на глубину, откуда его вместе с плавучим краном и баржей потянут в порт Черноморска.

Кроме того, стало известно, что накануне произошел очередной разлив нефтепродуктов из танкера "Делфи".

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