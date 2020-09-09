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09 вересня 2020, середа, 11:38 3
Суспільство 2020-09-09T11:59:43+03:00
Українські Новини
"Трансшип" тимчасово зупинив підняття танкера "Делфі", - ЗМІ

"Трансшип" тимчасово зупинив підняття танкера "Делфі", - ЗМІ

Константин Долгий
Танкер, Танкер Делфі, Трансшип
Танкер
Танкер "Делфі". Фото: Facebook/Владислав Криклій

Роботи з підняття судна "Делфі" були зупинені і перенесені на кілька днів через погіршення погоди. Про це пише Думська, передають Українські Новини.

Посилення вітру і можливий шторм стали причиною перенесення операції з підйому з мілини танкера "Делфі", яку планували здійснити у вівторок.

За словами фахівців, на яких посилається видання, щоб підняти танкер необхідна спокійна і безвітряна погода на морі. Згідно з даними синоптиків, сьогодні пориви північного вітру досягали 14 метрів в секунду, що небезпечно для суднопідіймальних робіт.

Проте на танкері продовжують працювати люди. Вони прибрали з палуби судна різне обладнання, видалили труби, сходи та інші предмети, відсутність яких може зробити танкер легшим.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 6 вересня, розпочався фінальний етап підйому танкера "Делфі", який включає себе випомпування води і переміщення судна на глибину, звідки його разом з плавучим краном і баржею потягнуть в порт Чорноморська.

Крім того, стало відомо, що напередодні стався черговий розлив нафтопродуктів з танкера "Делфі".

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