Комитет Рады по нацбезопасности отменил заседания 9 и 11 сентября из-за введения в нем режима самоизоляции

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил заседания, назначенные на 9 и 11 сентября, в связи с введением в нем режима самоизоляции, в то время как заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти

Об этом говорится в объявлении на сайте соответствующего комитета, передают Українські Новини.

"Заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в комитете режима самоизоляции", – говорится в нем.

На заседании комитета в среду депутаты должны были заслушать информацию от Министерства обороны о состоянии выполнения основных показателей государственного оборонного заказа в 2020 году и обсудить ситуацию, сложившуюся в зоне боевых действий на Донбассе, в частности нарушение перемирия со стороны боевиков и гибель украинского военнослужащего.

Членами данного комитета, в частности, являются кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук и председатель соответствующей фракции в Раде Давид Арахамия.

В то же время на заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности ее глава Денис Монастырский сообщил, что комитет нацбезопасности на самоизоляции в связи с тем, что есть подозрение на заболевание коронавирусом среди работников аппарата комитета.

Как сообщали Українські новини, количество новых случаев заболевания коронавирусом и смертей в Киеве снизилось.

Также количество проведенных за сутки тестов на коронавирус в Украине начало падать.

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