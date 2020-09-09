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09 сентября 2020, среда, 09:53 2856 Карта
Транспорт 2020-09-09T10:26:25+03:00
Українські Новини
Пробки в Киеве: какие места лучше объезжать в столице утром 9 сентября

Пробки в Киеве: какие места лучше объезжать в столице утром 9 сентября

Константин Долгий
Киев, Автомобильное движение, Пробки в Киеве
Автомобильная пробка. Фото: pixabay.com
Автомобильная пробка. Фото: pixabay.com

В то время как перед минувшими выходными пробки буквально парализовали сообщение в столице, сегодня, 9 сентября, ситуация на дорогах Киева остается напряженной. Українські Новини разобрались, какие места в столице лучше пока объезжать стороной.

Согласно данным сервиса Google Maps, сложная дорожная обстановка сложилась сейчас на развязке у моста Патона. Загружены съезды с Надднепрянского шоссе и бульвара Дружбы Народов. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается немного южнее, вблизи Выдубицкого озеро, где находится съезд к местному яхт-клубу.

Пробки в Киеве. Фото: Google MapsПробки в Киеве. Фото: Google Maps

Не позавидуешь сейчас водителя, которые двигаются по Набережно-Рыбальской улице со стороны Северного моста. Вплоть до Гаванского моста движение на этой дороге сильно затруднено.

Также проблемы с движением наблюдаются по улице Богатырской, где часть дороги была перекрыта в связи с ремонтными работами.

Пробки в Киеве. Фото: Google MapsПробки 9 сентября в Киеве. Фото: Google Maps

В центре Киева пробки по традиции образовались на Воздухофлотском путепроводе. Кроме того, движение затруднено на улицах Ивана Федерова и Жилянской. Проблемы также возникли на улице Михаила Грушевского и на бульваре Леси Украины, вблизи Бессарабского рынка.

Пробки в Киеве. Фото: Google Maps9 сентября в Киеве образовались пробки. Фото: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено приступить к строительству Киевской обходной дороги в 2021 году.

Кроме того, ранее "Укравтодор" и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации приняли меморандум о развитии "умных дорог" в Украине.

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