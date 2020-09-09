Пробки в Киеве: какие места лучше объезжать в столице утром 9 сентября

В то время как перед минувшими выходными пробки буквально парализовали сообщение в столице, сегодня, 9 сентября, ситуация на дорогах Киева остается напряженной. Українські Новини разобрались, какие места в столице лучше пока объезжать стороной.

Согласно данным сервиса Google Maps, сложная дорожная обстановка сложилась сейчас на развязке у моста Патона. Загружены съезды с Надднепрянского шоссе и бульвара Дружбы Народов. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается немного южнее, вблизи Выдубицкого озеро, где находится съезд к местному яхт-клубу.

Пробки в Киеве. Фото: Google Maps

Не позавидуешь сейчас водителя, которые двигаются по Набережно-Рыбальской улице со стороны Северного моста. Вплоть до Гаванского моста движение на этой дороге сильно затруднено.

Также проблемы с движением наблюдаются по улице Богатырской, где часть дороги была перекрыта в связи с ремонтными работами.

Пробки 9 сентября в Киеве. Фото: Google Maps

В центре Киева пробки по традиции образовались на Воздухофлотском путепроводе. Кроме того, движение затруднено на улицах Ивана Федерова и Жилянской. Проблемы также возникли на улице Михаила Грушевского и на бульваре Леси Украины, вблизи Бессарабского рынка.

9 сентября в Киеве образовались пробки. Фото: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено приступить к строительству Киевской обходной дороги в 2021 году.

Кроме того, ранее "Укравтодор" и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации приняли меморандум о развитии "умных дорог" в Украине.

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