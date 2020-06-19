В Украине появятся "умные дороги". Что это значит

Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), подписали меморандум о развитии в Украине системы "умных дорог".

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры со ссылкой на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия, передают Українські Новини.

19 июня был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере развития широкополосного доступа к сети Интернет на объектах транспортной инфраструктуры.

В подписании приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест, председатель "Укравтодора" Александр Кубраков, представители НКРСИ, а также представители украинских интернет-ассоциаций.

"Внедрение сети "умных дорог" – это будущее сферы транспорта. И первое, что необходимо для реализации этого задания – это, конечно, качественная связь, которая будет проходить вдоль автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Поэтому мы хотим, чтобы во время капитального ремонта этих автодорог одним из требований к заказчику было построение необходимой инфраструктуры для проведения кабельной линии электросвязи... Это позволит внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые очень важны для повышения безопасности на транспорте и предотвращения возможных ДТП, мониторинга движения и эффективного управления транспортными потоками", - сообщил Криклий.

Также сообщается, что все стороны, подписавшие меморандум, будут осуществлять сотрудничество в сфере внедрения интеллектуальных транспортных систем и их установки на автомобильных дорогах государственного значения.

Как сообщали Українські Новини, трассу между Днипром и Решетиловкой полностью покроют связью 4G.



Ранее Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G.