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28 июня 2020, воскресенье, 22:52 1239 Инфографика
Lifestyle 2020-06-28T23:30:07+03:00
Українські Новини
Карантин в Украине. Кто сейчас готов поменять профессию

Карантин в Украине. Кто сейчас готов поменять профессию

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, Работа на карантине
Работа на карантине. Фото: Pexels
Работа на карантине. Фото: Pexels

С начала карантина украинцы начали массово искать новую работу. Ведь потребность в некоторых специалистах ощутимо снизилась во время действия основных карантинных ограничений. Эксперты grc.ua исследовали, кто сейчас думает о смене профессии, а для кого переквалификация не стоит на повестке дня.

Опрос, проведенный в мае 2020 года, показал: абсолютное большинство респондентов (58%) пока интересуется (или интересовались бы, если бы пришлось менять работодателя) работой в той профессии, в которой работали и раньше. Такой ответ дали:

• разработчики и тестировщики ПО (17%);
• маркетологи и HR-специалисты (по 12%);
• бухгалтеры (11%);
• админ. персонал и педагоги, учителя, репетиторы (по 8%);
• журналисты (6%);
• менеджеры по продажам, по работе с клиентами и консультанты (по 4%);
• специалисты производственной профсферы и юристы (по 3%);
• специалисты профсферы "Закупки", ТОП-менеджеры, финансисты (по 2%);
• медики, банковские работники, охранники, работники сфер "Энергетика", "Страхование", "Туризм, рестораны" по 1%.

Смена профессии. Инфографика: grc.uaСмена профессии. Инфографика: grc.ua

Интересно, что среди них были респонденты, которые акцентировали: нынешняя профессия их не просто устраивает, а очень нравится и полностью устраивает. На это обратили внимание IT-специалисты (с небольшим перевесом в количестве ответов), педагоги, маркетологи, бухгалтеры, журналисты и HR-специалисты.

При этом каждый третий респондент (34%) признается, что хотели бы сменить профессию: 22% - из-за отсутствия перспектив (финансовых или нематериальных), 12% - из-за разочарования в настоящее профессии.

В первой группе чаще фигурируют ИТ-специалисты, административный персонал и специалисты по продажам (13%, 12% и 11% соответственно), медики и журналисты (по 8%), HR-менеджеры (7%), бухгалтеры, маркетологи и работники сферы HoReCa (по 5%) и др.

Смена работы. Инфографика: grc.uaСмена работы. Инфографика: grc.ua


А вот о разочаровании в профессии отмечают в большей степени специалисты по продажам (15%), административный персонал, специалисты по закупкам и журналисты (по 10%), HR-специалисты, бухгалтеры, рабочий персонал (по 7%), разработчики ПО, работники салонов красоты и сферы HoReCa, педагоги (по 5%) и др.

Работа на карантине. Инфографика: grc.uaРабота на карантине. Инфографика: grc.ua


В возрастном разрезе о готовности менять профессию чаще заявляли поисковики, которым от 31 до 40 лет - на них пришлось 37% всех соответствующих ответов. Еще 26% - это респонденты в возрасте от 24 до 30 лет.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие вакансии наиболее востребованы, а также как сделать поиск работы более успешным

 

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