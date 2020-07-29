ВВП, увеличение экспорта и безработица. Кабмин одобрил макропоказатели на 2021-2023

Кабинет Министров одобрил макропоказатели на 2021-2023 годы.

Соответствующее постановление было принято 29 июля с доработкой в трехдневный срок в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.

В 2021 году прогнозируется рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3%.

При этом в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%, а в 2023 – 4,7% и 6% соответственно.

Дефицит торгового баланса в следующем году прогнозируется на уровне 10,4 млрд долларов, а в 2022 году - 13,6 млрд долларов.

Увеличение экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

При этом безработица прогнозируется по годам соответственно – 9,2%, 8,5% и 8%.

В ходе выступления премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с января следующего года минимальная зарплата будет увеличена до 6 тыс. гривен, а со второго полугодия 2021 – до 6,5 тыс. гривен.

При этом в министерстве подсчитали, что при среднегодовом курсе 27 UAH/USD прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 п.п., при курсе 28 UAH/USD - на 0,2 п.п.

"При среднегодовом курсе 28 UAH/USD прирост реального ВВП сократится на 0,2 п.п., при этом объем импорта товаров и услуг увеличится в реальном измерении на 0,24 п.п., тогда как экспорт товаров и услуг сократится на 0,21 п.п., конечные расходы домохозяйства - на 0,02 п.п. и валовое нагромождение основного капитала на 0,03 п.п.", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы.

В марте текущего года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год.

Снижение ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 4,8%.

Инфляция ожидается на уровне 11,6%.