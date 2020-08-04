В Украине нужны продавцы и низкоквалифицированные рабочие. Спрос на профессионалов ниже, — служба занятости

С начала действия карантина (С 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тыс. человек, были трудоустроены 222 тыс. граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы занятости, передают Українськi Новини.

"С начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, следует отметить, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс. человек, в июле - 68 тыс.", - говорится в нем.

Указано, что во время действия карантина специалисты центров занятости не прекращают подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал.

С 12 марта по 31 июля 2020 года работу удалось найти для 222 тыс. граждан, из них - 151 тыс. безработных.

"Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, без преувеличения внес существенные коррективы на украинский рынок труда. В сфере занятости наблюдалось существенное уменьшение количества вакансий одновременно с ростом числа безработных граждан. Поэтому на начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных", - добавлено в сообщении.

Согласно ему, по состоянию на 3 августа статус безработного имеют 506 тыс. украинцев (в том числе - с начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек).

Указано, что пособие по безработице сегодня получают 426 тыс. человек.

Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составило более 476 тыс. единиц.

Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники.

"Ощутимо меньший был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей. Во время карантина, чтобы максимально сохранить рабочие места, был наработан алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса. Так, согласно статье 47-1 Закона "О занятости населения" работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которые остановили или сократили свою деятельность, оказывается помощь по частичной безработице", - добавлено в сообщении.

Указано, что помощь устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третьих тарифной сетки или оклада, но не более размера минимальной заработной платы (сейчас это 4723 гривен) в месяц.

За период с начала действия этой нормы и к концу июля было подано более 215,7 тыс. пакетов документов (из них - более 188 тыс. - от физических лиц-предпринимателей, которые являются застрахованными лицами), принято более 197 тыс. положительных решений для осуществления выплат 357,3 тыс. работников (из них 174,5 тыс. - физические лица-предприниматели).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что более 348 тыс. рабочих мест уже удалось сохранить благодаря действию программы по частичной безработице.

По прогнозу Кабмина, безработица прогнозируется в 2021-2023 годах на уровне соответственно – 9,2%, 8,5% и 8%.

В рекрутинговом портале Jooble рассказали, что в докарантинный период 2020 года (январь-февраль) среди сфер, в которых больше всего размещали вакансии на их сайте, были управление персоналом, образование и информационные технологии. Стабильно много вакансий есть в оптовой и розничной торговле. На карантине стали искать персонал в сфере логистики, охраны и безопасности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в начале июля, что в Украине сокращается количество безработных на фоне экономического восстановления.