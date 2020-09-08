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08 сентября 2020, вторник, 21:30 5467
Силовые структуры 2020-09-08T22:00:09+03:00
Українські Новини
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей

Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей

Кира Молчанова
Киев, Избиение, Владимир Балух, Прокуратура Киева, Избиение Балуха
Владимир Балух Фото: facebook.com/crimeahrg
Владимир Балух Фото: facebook.com/crimeahrg

Сумку с вещами избитого накануне Владимира Балуха нашли правоохранители, а дело о его избиении взяла на контроль столичная прокуратура.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Органы столичной прокуратуры держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту причинения телесных повреждений Владимиру Балуху", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили место, потерпевший находился накануне, и людей, с которыми он общался. Сейчас с этими лицами проводят следственные действия.

Как сообщали Українські Новини, Владимира Балуха освободили 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными вместе с другими узниками Кремля. Другой освобожденный политзаключенный — Павел Гриб — рассказал, что после прохождения необходимого лечения хочет заниматься поддержкой военных и пленных украинцев.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства избиения в Киеве бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

А Офис Президента ожидает от Национальной полиции быстрого расследования избиения.

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