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08 сентября 2020, вторник, 22:42 256
Общество 2020-09-08T23:00:01+03:00
Українські Новини
Старейший фонтан Киева перекрасили в голубой и золотой

Старейший фонтан Киева перекрасили в голубой и золотой

Кира Молчанова
Киев, Реставрация, Контрактовая площадь, Подол, Фонтан Самсон
Фонтан
Фонтан "Самсон". Фото: Егор Кравец

На Подоле, где недавно появился футуристичый фасад нового здания, готовится к открытию после реставрации старейший фонтан Киева "Самсон". Главное новшество – покраска фасада фонтана в голубой и золотые цвета.

О реставрации достопримечательности рассказало издание "Хмарочос".

Ротонду фонтана на Контрактовой площади перекрасили в голубой цвет, а капители – в золотой. Автор проекта реставрации архитектор Юрий Лосицкий заверил, что это аутентичный вид памятника. На архивных фото видно, что ротонда покрашена.

Однако некоторые горожане с ним не согласны и считают, что фонтан должен был оставаться с белым фасадом и зеленой крышей, как у остальных памяток казацкого барокко на столичном подоле.

Реставрации подвиглась и сама скульптура Самсона, раздирающего пасть льву. Позолоченной должна стать фигурка Андрея Первозванного на крыше фонтана.

Современный фонтан "Самсон" на Подоле построили в 1982 году на месте уничтоженного фонтана, который существовал с начала XIX века до 1930-х годов. Когда в 1980-х фонтан восстанавливали архитекторы Валентина Шевченко и Юрий Лосицкий, ротонду побелили, а не красили, так делали в спешке.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года.

Пока же в Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов.

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