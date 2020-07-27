На Сагайдачного в Киеве открыли футуристический фасад нового здания. В сети снова возмущаются

На улице Сагайдачного, которую хотят снова открыть для автомобилей, открыли фасад нового здания, авторами проекта которого стало харьковского архитектурное бюро Drozdov & Partners, ранее строившее здание театра на Андреевском спуске в Киеве.

Об открытии фасада пишет издание The Village.

В здании пять этажей, но их не видно с фасада – они спрятаны за перфорированной двухэтажной стеной из кирпича. По задумке архитекторов, вечером и ночью свет будет проникать на улицу через специфическую кладку и дом будет казаться полупрозрачным.

В здании будут располагаться ресторан, офисы, апартаменты и патио.

Авторы проекта, по чьим чертежам построили Театр на Подоле в Киеве, и в этот раз не имитировали историческую архитектуру, поэтому их здание выглядит футуристчино на фоне остальной застройки.

По задумке архитекторов, в застройке будет активный первый этаж потому что улица перед ним пешеходная.

Как и в случае Театра на подоле, в социальных сетях стали возмущаться необычному виду здания.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года.

Пока же в Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов.

На реконструкцию Театра на Подоле из столичного бюджета выделили в три раза больше денег, чем меценатский вклад корпорации Roshen.