подписаться на рассылку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 сентября 2019, пятница, 09:42 991
Общество 2019-09-13T11:15:02+03:00
Українські Новини
Гриб рассказал о своих планах после завершения лечения

Гриб рассказал о своих планах после завершения лечения

Один из освобожденных 7 сентября политзаключенных Павел Гриб рассказал, что после прохождения необходимого лечения хочет заниматься поддержкой военных и пленных украинцев. Об этом Гриб рассказал в интервью ВВС Украина.

"Буду вести деятельность ради Украины. Для меня важно сделать все возможное для благополучия своей страны и народа. Планирую посвятить себя этому, в частности хочу помочь тем, кто в плену и кто воюет на Востоке. Но один ничего не смогу. Я могу кому-то что-то посоветовать, к чему приложить усилия. Вижу, что в Украине немало изменилось за эти два года. Но мы должны помнить, с чего все начиналось в 2014-м, в том числе о наших добровольцах", - рассказал он.

Однако Гриб подчеркнул, что в первую очередь должен пройти лечение.

"Украинские врачи уже не возьмутся за мою болезнь, которая за два года ухудшилась. Нужное мне лечение я могу получить только за границей. В 2017 году рекомендовали уже операцию, но на нее я так и не попал. ФСБ сорвала все мои планы. Я хотел бы полностью вылечиться. А то я всю жизнь только болею и болею. И мое состояние постоянно ухудшается", - отметил Гриб.

Также Гриб рассказал, почему не поздоровался с Президентом Владимиром Зеленским на выходе из самолета.

"К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так произошло", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, освобожденный 7 сентября корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко после возвращения из российского заключения собирается вернуться к журналистике, а Александр Кольченко хочет продолжить учебу.

Ранее в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.

Больше новостей о: Политзаключенные Павел Гриб украинский политзаключенный

Архив
Новости
Рада досрочно уволила членов ЦИК 11:35
Евро после резкого падения подскочил 11:30
ЕБРР профинансировал проекты в Украине на 13,5 млрд евро, - Гончарук 11:28
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода
Информация о проведении допроса Цемаха не подлежит разглашению, - ГПУ 11:24 Документ
Если не услышат, придется найти другие методы: Зеленский "пригрозил" крупному бизнесу 11:15
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков 22:15
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
больше новостей
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента, - лекция министра экономики Милованова 16:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok