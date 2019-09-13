Гриб рассказал о своих планах после завершения лечения

Один из освобожденных 7 сентября политзаключенных Павел Гриб рассказал, что после прохождения необходимого лечения хочет заниматься поддержкой военных и пленных украинцев. Об этом Гриб рассказал в интервью ВВС Украина.

"Буду вести деятельность ради Украины. Для меня важно сделать все возможное для благополучия своей страны и народа. Планирую посвятить себя этому, в частности хочу помочь тем, кто в плену и кто воюет на Востоке. Но один ничего не смогу. Я могу кому-то что-то посоветовать, к чему приложить усилия. Вижу, что в Украине немало изменилось за эти два года. Но мы должны помнить, с чего все начиналось в 2014-м, в том числе о наших добровольцах", - рассказал он.

Однако Гриб подчеркнул, что в первую очередь должен пройти лечение.

"Украинские врачи уже не возьмутся за мою болезнь, которая за два года ухудшилась. Нужное мне лечение я могу получить только за границей. В 2017 году рекомендовали уже операцию, но на нее я так и не попал. ФСБ сорвала все мои планы. Я хотел бы полностью вылечиться. А то я всю жизнь только болею и болею. И мое состояние постоянно ухудшается", - отметил Гриб.

Также Гриб рассказал, почему не поздоровался с Президентом Владимиром Зеленским на выходе из самолета.

"К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так произошло", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, освобожденный 7 сентября корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко после возвращения из российского заключения собирается вернуться к журналистике, а Александр Кольченко хочет продолжить учебу.

Ранее в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.