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01 июня 2020, понедельник, 16:32 67
Силовые структуры 2020-06-01T17:15:02+03:00
Українські Новини
Против угрожавшего взорвать мост Метро открыли уголовное дело. Взрывчатка оказалась муляжом

Против угрожавшего взорвать мост Метро открыли уголовное дело. Взрывчатка оказалась муляжом

Валерия Драгомирова
Полиция, Минирование, Уголовное дело, Мост Метро
Мост Метро. Фото: Facebook/Полиция Киева
Мост Метро. Фото: Facebook/Полиция Киева

Полиция открыла уголовное производство против угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчину, а взрывчатка оказалась муляжом.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Он не выказывал агрессии. Потом выяснилось, что у него был какой-то баллон, из которого шли провода, и в руке был пульт управления... Когда была удобная возможность, сработало специальное подразделение, когда его отвлекли. Он был задержан. После осмотра содержимого - это был муляж. Там находилась земля (визуально). Поэтому сейчас он доставлен в районное управление. Вызваны медики, в том числе, бригада психиатрической помощи", - сказал он.

Крищенко отметил, что полиция открыла дело по данному событию.

"Открыто уголовное производство по статье "ложное сообщение о минировании". Проводится следствие. Сейчас проводится осмотр места события", - добавил он.

Также Крищенко отметил, что мужчина был в возбужденном состоянии, его проверят на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Начальник полиции Киева указал, что мужчина требовал встретиться с полицией, но больше никаких требований не выказал.

Крищенко отметил, что мужчина прописан в Киево-Святошинском районе Вишневого, он 1988 года рождения, за ним числятся 2 мелких административных правонарушения.

Психолог проводил с ним беседу, но мужчина не сказал ничего внятного и не сообщил свои требования.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за сообщения о минировании моста Метро ограничил движение поездов по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.

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Против угрожавшего взорвать мост Метро открыли уголовное дело. Взрывчатка оказалась муляжом
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