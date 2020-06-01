Против угрожавшего взорвать мост Метро открыли уголовное дело. Взрывчатка оказалась муляжом

Полиция открыла уголовное производство против угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчину, а взрывчатка оказалась муляжом.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Он не выказывал агрессии. Потом выяснилось, что у него был какой-то баллон, из которого шли провода, и в руке был пульт управления... Когда была удобная возможность, сработало специальное подразделение, когда его отвлекли. Он был задержан. После осмотра содержимого - это был муляж. Там находилась земля (визуально). Поэтому сейчас он доставлен в районное управление. Вызваны медики, в том числе, бригада психиатрической помощи", - сказал он.

Крищенко отметил, что полиция открыла дело по данному событию.

"Открыто уголовное производство по статье "ложное сообщение о минировании". Проводится следствие. Сейчас проводится осмотр места события", - добавил он.

Также Крищенко отметил, что мужчина был в возбужденном состоянии, его проверят на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Начальник полиции Киева указал, что мужчина требовал встретиться с полицией, но больше никаких требований не выказал.

Крищенко отметил, что мужчина прописан в Киево-Святошинском районе Вишневого, он 1988 года рождения, за ним числятся 2 мелких административных правонарушения.

Психолог проводил с ним беседу, но мужчина не сказал ничего внятного и не сообщил свои требования.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за сообщения о минировании моста Метро ограничил движение поездов по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.