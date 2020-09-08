Для хворих COVID-19 хасидів в Умані створять спеціальний госпіталь

Шість паломників-хасидів, які захворіли на коронавірус, будуть лікуватися в Умані в спеціально розгорнутому інфекційному госпіталі. Про це розповіли в пресслужбі Головного управління Госпродпотребслужби в Черкаській області. Ситуацію з хворими паломниками обговорили на зустрічі фахівці Держпотребслужби Черкаської області, президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор Саги Браверман і юрист фонду Ірина Рибницький. Крім іншого, йшлося про дотримання паломниками заходів безпеки під час святкування Рош-ха-Шана. Шістьох хасидів, у яких коронавірус підтвердили на 8 вересня, розмістять в одному із спеціально відведених місцевих готелів. Людей, які з ними контактували, помістять в ізолятор. Як повідомляли Українські Новини, в Умані (Черкаська область) встановлять пункти контролю за дотриманням правил карантину в місцях паломництва з 10 вересня. Також Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмежила кількість учасників на масових заходах на святкуванні Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області з 15 до 21 вересня.