Для хворих COVID-19 хасидів в Умані створять спеціальний госпіталь

Хасиди в Умані. Фото: пресслужба Головного управління Держпотребслужби в Черкаській області

Хасиди в Умані. Фото: пресслужба Головного управління Держпотребслужби в Черкаській області

Шість паломників-хасидів, які захворіли на коронавірус , будуть лікуватися в Умані в спеціально розгорнутому інфекційному госпіталі.

Про це розповіли в пресслужбі Головного управління Госпродпотребслужби в Черкаській області.

Ситуацію з хворими паломниками обговорили на зустрічі фахівці Держпотребслужби Черкаської області, президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор Саги Браверман і юрист фонду Ірина Рибницький.

Крім іншого, йшлося про дотримання паломниками заходів безпеки під час святкування Рош-ха-Шана.

Шістьох хасидів, у яких коронавірус підтвердили на 8 вересня, розмістять в одному із спеціально відведених місцевих готелів.

Людей, які з ними контактували, помістять в ізолятор.

Як повідомляли Українські Новини, в Умані (Черкаська область) встановлять пункти контролю за дотриманням правил карантину в місцях паломництва з 10 вересня.

Також Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмежила кількість учасників на масових заходах на святкуванні Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області з 15 до 21 вересня.

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