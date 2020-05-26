В апреле из зарплаты Кличко вычли надбавку за ранг госслужащего размером почти в половину оклада

За апрель зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, который планирует в парке "Владимирская горка" установить фонтан по цене двухэтажного коттеджа, составила 20,3 тыс. гривен, а его заместителей от 28 тыс. до 61 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кличко в апреле, составила 20 387 гривен.

Должностной оклад составил 47 230 гривен, но при этом с его зарплаты были вычтены надбавка за ранг государственного служащего в размере 26 768 гривен и отпускные в размере 73 гривен.

Премию Кличко не получал.

Зарплата первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника составила 27 789 гривен, заместителей председателя КГГА Александра Густелева - 30 250 гривен, Валентина Мондриевского - 36 602 гривны, Вячеслава Непопа - 26 692 гривны, Петра Пантелеева - 38 417 гривен, Владимир Слончака (уволен 27 апреля) - 60 979 гривен (из них 27 661 гривна - компенсация за неиспользованный отпуск), Марины Хонды - 39 778 гривен.

Зарплаты в КГГА в апреле. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, Кличко обещает вернуть на Крещатик каштаны, вместо которых посадили туи, в то время, как его полномочия как мэра Киева истекают этой осенью.

Ранее он показал, как работает метро в первый день после запуска.