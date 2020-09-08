Желтое пятно и глухой звук: как выбрать самый сладкий и сочный арбуз

Начало осени – лучшее время для любителей бахчевых, а сейчас как раз цены на сладкую и полезную ягоду начали снижаться. О том, как, как выбрать самый сладкий и вкусный плод, чем эта ягода полезна для нашего организма и чем отличаются разные сорта, в студии ток-шоу "Полезная программа" рассказал ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта.

"Родина арбузов – пустыня Калахари в Южной Африке, – рассказывает Александр Лукьяненко. – 6 тысяч лет назад первые арбузы выглядели как 5-сантиметровые ягоды и были твердыми, как грецкий орех. В наше время существует более 1200 сортов этой ягоды – красные и желтые, с косточками и без, уникальных форм, цветов и размеров. Так, на юге Африки до сих пор встречаются дикие арбузы весом всего 200 граммов. Японские фермеры первыми начали выращивать квадратные арбузы, потому что такая форма – самая удобная для хранения в холодильнике. Недавно там появились арбузы в форме сердца, пирамиды и даже в виде человеческого лица! А самыми дорогими считаются черные арбузы – первые такие плоды продавались на аукционе за 3-6 тысяч долларов".

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта. Фото: Интер

Влияет ли сорт арбуза и цвет его мякоти на полезные свойства? "Все арбузы отличаются друг от друга по количеству семечек и сладости, а вот по содержанию витаминов и микроэлементов они одинаковы, – объясняет диетолог Карина Дейнеко. – В мякоти арбуза содержатся каротин, аскорбиновая кислота, витамины группы В, магний, калий, фосфор, железо и другие компоненты. Клетчатка и пектин прекрасно влияют на работу кишечника, помогая очистить организм от вредных веществ и шлаков. Полезен арбуз при болезнях почек и отеках".

Эксперты "Полезной программы". Фото: Интер

Также арбуз содержит ликопин – мощный антиоксидант, который способствует снижению факторов риска болезни сердца, рака и других заболеваний. Чем больше ликопина в сыворотке крови и жировой ткани, тем меньше шансы развития атеросклероза. Лучше всего, по мнению специалиста, употреблять арбуз во время основного приёма пищи – на обед или на полдник. При этом важно знать меру, норма – не более 300 граммов арбуза за один приём.

"Важно еще помнить о противопоказаниях, – добавляет диетолог. – Арбуз рекомендуется употреблять в ограниченном количестве людям с патологиями, при которых важно ограничивать употребление сахара и жидкости. Стоит и вовсе отказаться от него больным с обострением язвы, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, не стоит есть арбуз с хлебом, как многие любят, так как оба эти продукта имеют высокий гликемический индекс. Когда мы их соединяем, мы усиливаем действие глюкозы и фруктозы на организм. Плюс к этому хлеб при совмещении с фруктами может провоцировать процессы брожения в кишечнике".

В "Полезной программе" расскажут о свойствах арбуза. Фото: Интер

Также в "Полезной программе" рассказали, как выбрать спелый и качественный арбуз. По словам эксперта плодово-овощного рынка Максима Диденко, следует обращать внимание на цвет "родимого" пятна, размер плода и его запах.

Идеальный арбуз должен быть среднего размера. Поскольку слишком большой может быть "перекормлен" удобрениями, а маленький – оказаться неспелым. Обратите внимание на желтое пятно, так называемое "родимое". На этом месте арбуз созревал на земле. Если пятно яркое, кремово-желтое – арбуз спелый. Не покупайте ягоды у дороги – несколько часов в пыли насыщают продукты свинцом, поэтому они становятся непригодными для употребления. У качественного арбуза глянцевая, блестящая корка без трещин, надрезов и прочих повреждений. Не стоит надрезать арбуз или покупать его нарезанным частями, ведь сладкая мякоть – отличная среда для развития болезнетворных бактерий. Срок хранения арбуза – до 3 месяцев. При этом плоды должны лежать в прохладном помещении и не быть поврежденными. Кислый запах указывает на то, что продукт испорчен.

Как сообщали Українськi Новини, с наступлением сезона, рынок бахчевых продемонстрировал снижение цен на дыни и арбузы.

На рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм.

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