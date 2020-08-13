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  • С начала недели цены на арбузы в Украине постепенно начали снижаться: почем продают ягоду
13 августа 2020, четверг, 06:30 2081
Экономика 2020-08-13T06:45:08+03:00
Українські Новини
С начала недели цены на арбузы в Украине постепенно начали снижаться: почем продают ягоду

С начала недели цены на арбузы в Украине постепенно начали снижаться: почем продают ягоду

Елена Новикова
Цены, Арбуз, Цены на продукты, цены на ягоды, цены на арбузы
Цены на арбузы в Украине. Фото: pixabay
Цены на арбузы в Украине. Фото: pixabay

На рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм. Об этом говорится в сообщении аналитической платформы East-Fruit.

Так, на сегодняшний день производители в южных областях страны предлагают оптовые партии этих бахчевых в диапазоне 2,50-4,50 грн/кг ($0,09-0,16/кг), в зависимости от сорта и качества продукции. Как сообщали специалисты проекта, еще в конце предыдущей недели диапазон цен на арбузы в Украине озвучивался на уровне 2,70-5 грн/кг ($0,10-0,18/кг).

По словам операторов рынка, ввиду высоких температур на предыдущей неделе качество арбузов сразу в целом ряде регионов стало заметно ухудшаться и на рынок начали поступать большие объемы продукции 2-го сорта. Из-за коротких сроков реализации по минимальным ценам вновь образовавшегося диапазона продавцы пытаются распродать имеющиеся объемы продукции низкого качества.

Эксперты не называют нынешнее снижение цен стремительным и не озвучивают вероятности укрепления нынешней негативной ценовой динамики в этом сегменте даже до конца текущей недели. Так как, по прогнозам синоптиков, на территории всей Украины в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождей, что также может негативно повлиять на качественные показатели еще несобранных арбузов. В результате, нынешний ценовой диапазон может расшириться ввиду недостатка качественных бахчевых, и параллельного роста предложения на рынке продукции с низкими качественными показателями.

Если сравнивать с прошлым годом, то в это время предложение арбузов на рынке явно превышало спрос, и цены на данные бахчевые постепенно снижались. В начале второй декады августа 2019 года, оптовые партии арбузов в Украине реализовывались в диапазоне 1,20-1,50 грн/кг ($0,04-0,05/кг), и в последующем эти показатели снизились даже ниже отметки в 1 грн/кг ($0,03/кг). При таком уровне цен производители с южных регионов страны считали целесообразным использование речной логистики для единовременной доставки крупных партий арбузов в северную часть страны, и столицу – в частности – основной регион потребления.

По словам специалистов EastFruit, нынешний уровень оптовых цен на арбузы в Украине не позволяет использовать речную логистику, так как фермеры не смогут получить даже минимальной прибыли на этих поставках.

Как сообщали Українські Новини, рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке.

Также несмотря на богатый урожай, в Украине продолжают расти цены на малину.

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