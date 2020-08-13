С начала недели цены на арбузы в Украине постепенно начали снижаться: почем продают ягоду

На рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм. Об этом говорится в сообщении аналитической платформы East-Fruit.

Так, на сегодняшний день производители в южных областях страны предлагают оптовые партии этих бахчевых в диапазоне 2,50-4,50 грн/кг ($0,09-0,16/кг), в зависимости от сорта и качества продукции. Как сообщали специалисты проекта, еще в конце предыдущей недели диапазон цен на арбузы в Украине озвучивался на уровне 2,70-5 грн/кг ($0,10-0,18/кг).

По словам операторов рынка, ввиду высоких температур на предыдущей неделе качество арбузов сразу в целом ряде регионов стало заметно ухудшаться и на рынок начали поступать большие объемы продукции 2-го сорта. Из-за коротких сроков реализации по минимальным ценам вновь образовавшегося диапазона продавцы пытаются распродать имеющиеся объемы продукции низкого качества.

Эксперты не называют нынешнее снижение цен стремительным и не озвучивают вероятности укрепления нынешней негативной ценовой динамики в этом сегменте даже до конца текущей недели. Так как, по прогнозам синоптиков, на территории всей Украины в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождей, что также может негативно повлиять на качественные показатели еще несобранных арбузов. В результате, нынешний ценовой диапазон может расшириться ввиду недостатка качественных бахчевых, и параллельного роста предложения на рынке продукции с низкими качественными показателями.

Если сравнивать с прошлым годом, то в это время предложение арбузов на рынке явно превышало спрос, и цены на данные бахчевые постепенно снижались. В начале второй декады августа 2019 года, оптовые партии арбузов в Украине реализовывались в диапазоне 1,20-1,50 грн/кг ($0,04-0,05/кг), и в последующем эти показатели снизились даже ниже отметки в 1 грн/кг ($0,03/кг). При таком уровне цен производители с южных регионов страны считали целесообразным использование речной логистики для единовременной доставки крупных партий арбузов в северную часть страны, и столицу – в частности – основной регион потребления.

По словам специалистов EastFruit, нынешний уровень оптовых цен на арбузы в Украине не позволяет использовать речную логистику, так как фермеры не смогут получить даже минимальной прибыли на этих поставках.

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