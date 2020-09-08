Жовта пляма і глухий звук: як вибрати найсолодший і найсоковитіший кавун

Початок осені - найкращий час для любителів баштанних, а зараз якраз ціни кавуни почали знижуватися. Про те, як, як вибрати самчну та стиглу ягоду, а також чим кавун корисний для нашого організму і чим відрізняються різні сорти, в студії ток-шоу "Корисна програма" розповів ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проєкту.

"Батьківщина кавунів - пустеля Калахарі в Південній Африці, - розповідає Олександр Лук'яненко. - 6 тисяч років тому перші кавуни виглядали як 5-сантиметрові ягоди і були твердими, як волоський горіх. В наш час існує понад 1200 сортів цієї ягоди - червоні і жовті, з кісточками і без, унікальних форм, кольорів і розмірів. Так, на півдні Африки досі зустрічаються дикі кавуни вагою всього 200 грамів . Японські фермери першими почали вирощувати квадратні кавуни, тому що така форма - найзручніша для зберігання в холодильнику. Нещодавно там з'явилися кавуни у формі серця, піраміди і навіть у вигляді людського обличчя! А найдорожчими вважаються чорні кавуни - перші такі плоди продавалися на аукціоні за 3-6 тисяч доларів".

Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проєкту. Фото: Інтер

Чи впливає сорт кавуна і колір його м'якоті на корисні властивості? "Всі кавуни відрізняються один від одного за кількістю насіння і солодощі, а ось за вмістом вітамінів і мікроелементів вони однакові, - пояснює дієтолог Карина Дейнеко . - У м'якоті кавуна містяться каротин, аскорбінова кислота, вітаміни групи В, магній, калій, фосфор, залізо і інші компоненти. Клітковина і пектин прекрасно впливають на роботу кишечника, допомагаючи очистити організм від шкідливих речовин і шлаків. Корисний кавун при хворобах нирок і набряках".

Експерти "Корисною програми". Фото: Інтер

Також кавун містить лікопін - потужний антиоксидант, який сприяє зниженню факторів ризику хвороби серця, раку та інших захворювань. Чим більше лікопіну в сироватці крові і жирової тканини, тим менші шанси розвитку атеросклерозу. Найкраще, на думку фахівця, вживати кавун під час основного прийому їжі - на обід або на полуденок. При цьому важливо знати міру, норма - не більш як 300 грамів кавуна за один прийом.

"Важливо ще пам'ятати про протипоказання їх , - додає дієтолог. - Кавун рекомендується вживати в обмеженій кількості людям з патологіями, при яких важливо обмежувати вживання цукру і рідини. Варто і зовсім відмовитися від нього хворим із загостренням виразки, гастриту та інших захворювань шлунково-кишкового тракту. Крім того, не варто їсти кавун з хлібом, як багато хто любить, оскільки обидва ці продукти мають високий глікемічний індекс. Коли ми їх з'єднують їх, ми підсилюємо дію глюкози і фруктози на організм. Плюс до цього хліб при поєднанні з фруктами може провокувати процеси бродіння в кишечнику".

В "Корисною програмі" розкажуть про властивості кавуна. Фото: Інтер

Також в "Корисною програмі" розповіли, як вибрати стиглий і якісний кавун. За словами експерта плодово-овочевого ринку Максима Діденка, слід звертати увагу на колір "рідної" плями, розмір плоду і його запах.

Ідеальний кавун має бути середнього розміру. Оскільки занадто великий може бути "перегодований" добривами, а маленький - виявитися незрілим. Зверніть увагу на жовту пляму, так звану "родиму". На цьому місці кавун дозрівав на землі. Якщо пляма яскрава, кремово-жовта - кавун стиглий. Не купуйте ягоди біля дороги - кілька годин в пилу насичують продукти свинцем, тому вони стають непридатними для вживання. У якісного кавуна глянцева, блискуча кірка без тріщин, надрізів та інших пошкоджень. Не варто надрізати кавун або купувати його нарізаними частинами, адже солодка м'якоть - відмінне середовище для розвитку хвороботворних бактерій. Термін зберігання кавуна - до 3 місяців. При цьому плоди мають лежати в прохолодному приміщенні і не бути пошкодженими. Кислий запах вказує на те, що продукт зіпсований.

Як повідомляли Українськi Новини, коли настає сезон, ринок баштанних продемонстрував зниження цін на дині і кавуни .

На ринках ціни на кавуни продовжують знижуватися . Аналітики ще з початку цього тижня зафіксували негативні цінові тенденції. На сьогодні виробники оптом продають баштанні від 2,50 до 4,50 гривень за кілограм.

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