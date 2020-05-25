Неизвестные избили кастетом зама главрача института рака прямо у входа в больницу

В Киеве неизвестные избили заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака. Злоумышленники напали на него со спины и нанесли несколько ударов в голову. По предварительным данным, били врача, применяя кастет. Все происходило перед главным входом в медучреждение. Об этом на своей странице в соцсети написал главврач Национального института рака, известный онколог Андрей Безносенко.

"Национальный институт рака видел много, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолий Шудрака, которой в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО", - сообщил Безносенко и добавил, что нападение точно напоминает то, жертвой которого стал он сам.

Также главврач Национального института рака предположил, что у обоих нападений были одни и те же заказчики. А причиной стала причастность его зама к комиссии, которая выявила в медучреждении многомиллионную недостачу.

"Комиссия, в которую входит Шудрак А.А., зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, потому и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей", - пишет Андрей Безносенко.