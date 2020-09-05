На треть дешевле, чем в прошлом году: в Украине упали цены на лук

Наряду с тем, что в Украине взлетели цены на белокочанную капусту, также снижаются цены на репчатый лук. Негативный ценовой тренд в сегменте лука отраслевые эксперты связывают с ослаблением торговой активности на рынке. При этом предложение на данный момент большое, причем, в первую очередь, фермеры сбывают лук ранних и средних сортов, который не пригоден для длительного хранения.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на данный момент основные сделки по продаже репчатого лука заключаются в пределах 2,50-4 грн/кг ($0,09-0,14/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Снижение цен на сегодняшний день связано с общим избытком предложения лука на рынке. В то же время многие фермеры уже сейчас прекрасно отдают себе отчет в том, что часть собранного ими лука из-за проблем с качеством длительному хранению не подлежит и продавать эту продукцию нужно как можно быстрее. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются хозяйства, которые в целях экономии вынуждены были садить сортовой, а не гибридный лук.

Стоит отметить, что на сегодняшний день репчатый лук в Украине уже поступает в продажу в среднем на 32% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом, многие производители, которые располагают качественной продукцией пригодной для хранения, на сегодняшний день предпочитают не вести реализацию репчатого лука.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украине взлетели цены на огурцы.

Также в начале августа оптовые цены на арбузы и помидоры снизились почти на треть.

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