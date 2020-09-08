В Сумах взлетную полосу для самолетов отремонтируют за счет бюджета

Пока трафик в воздушном пространстве Украины замедлил падение, взлетная полоса аэропорта Сум будет отремонтирована за счет государства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Сейчас подбираем приоритетные направления по всем аэропортам. Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Сумы были в графике приоритетных аэропортов, если есть те, кто параллельно будет строить терминал. Это очень важно", - сказал Владимир Зеленский в ходе визита в Сумскую облатсь.

Председатель Сумской областной государственной администрации Роман Грищенко проинформировал, что рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.

"Аэропорт сейчас находится в позорном состоянии, ведь никогда по-настоящему не ремонтировался. Главная проблема - устарелость взлетной полосы. В то же время председатель ОГА уточнил, что по параметрам она не уступает полосам в аэропорту Харькова или в "Жулянах", а потому может принимать почти все самолеты. Если произойдет ремонт полосы и аэропорта в целом, Сумы смогут стать пунктом дозаправки для воздушных судов длинных маршрутов из Азии на Запад", - сказано в сообщении.

Рассказывая о ходе реализации национальной программы "Большое строительство" в области Грищенко сообщил, что в текущем году обновляют 160 км государственных дорог, на что выделено 2 млрд гривен и ремонтируют 65 км местных дорог, на что предусмотрено более 860 млн гривен.

По его словам, уже завершено сооружение 4 амбулаторий и начата полная реконструкция 7 приемных отделений.

Также в регионе обновляют 5 школ, а в Сумах сводят полностью новый детский сад с бассейном.

Как сообщали Українські новини, SkyUp ввел платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах.

Также несколько крупных авиакомпаний запретили полеты пассажирам в масках с клапанами.

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