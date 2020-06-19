подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 08:57 749
Общество 2020-06-19T09:01:24+03:00
Українські Новини
Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Умерших вдвое больше, чем рожденных

Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Умерших вдвое больше, чем рожденных

Анна Рудык
Смертность, Рождаемость, Численность населения, Население Украины
Население. Фото: pixabay
Население. Фото: pixabay

В течение января-апреля численность населения Украины сократилась на 96,2 тыс. человек и по состоянию на 1 мая составила 41 806,2 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 47 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-марта численность населения Украины сократилась на 71,8 тыс. человек и на 1 апреля составила 41 830,6 тыс. человек.

В течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января составила 41 902,4 тыс. человек. В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.

Также ранее Дубилет заявлял, что численность населения Украины составляет 37,3 млн человек.

Больше новостей о: Смертность Рождаемость Численность населения Население Украины

Порошенко ловко "ушел" от ГБР на выставке своих ка...
В Украине рождаемость в два раза ниже смертности: ...
В 2019 в Украине родилось 310 тысяч детей: кто ста...
В январе численность населения сократилась на 22,5...
На финансирование июльских пенсий ПФУ за один день направил 2,5 млрд гривен
С сегодняшнего дня киевлян ждут масштабные отключения воды. Кому необходимо запастись
Новости
Аграрная партия сможет ожидаемо победить во многих советах на местных выборах, - Черненко 09:01
"Фармак" отмечает важность урегулирования дистанционной торговли лекарствами с учетом международного опыта 09:00
Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Умерших вдвое больше, чем рожденных 08:57
В Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц 08:56
В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса 08:30
больше новостей
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:12
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
Скриншот:facebook.com/CizinecNeniOtrok
В Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам 12:39
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:12
больше новостей
День Конституции-2020: сколько будут отдыхать украинцы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok