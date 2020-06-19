Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Умерших вдвое больше, чем рожденных

В течение января-апреля численность населения Украины сократилась на 96,2 тыс. человек и по состоянию на 1 мая составила 41 806,2 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 47 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-марта численность населения Украины сократилась на 71,8 тыс. человек и на 1 апреля составила 41 830,6 тыс. человек.

В течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января составила 41 902,4 тыс. человек. В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.

Также ранее Дубилет заявлял, что численность населения Украины составляет 37,3 млн человек.