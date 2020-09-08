Госгеологии выставила на аукцион 36 участков по добыче янтаря

Госгеологии выставила на аукцион 36 участков по добыче янтаря. Фото: ambery.ru

Госгеологии выставила на аукцион 36 участков по добыче янтаря. Фото: ambery.ru

Государственная служба геологии и недр выставила на аукцион 36 участков по добыче янтаря, в то время как в августе в Ровенской области правоохранители изъяли 200 кг янтаря

Об этом говорится в сообщении Госгеологии, передают Українські Новини.

"Государственная служба геологии и недр Украины продолжает привлекать инвестиции в добывающий сектор экономики: с этой целью проводят электронные торги и постоянно обновляют перечень участков в Инвестиционном атласе. Сегодня сервис дополнили 36 новыми объектами с залежами янтаря. Их подготовили совместно с областными администрациями", – говорится в нем.

На аукционы выставлены 15 участков во Львовской области, 18 участков – в Житомирской области и 3 участка – в Волынской области.

Стартовая цена лота на платформе "ProZorro.Продажи" составляет 34 тыс. гривен за 1 га.

Участникам торгов предлагают "сквозное" спецразрешение не геологическую разведку с последующей добычей сроком на 5 лет.

В сообщении уточняется, что эти позиции были вынесены на торги уже в четвертый раз.

Председатель Госгеологии Роман Опимах отметил, что это только часть янтарных месторождений, которые планируется выставить на торги: два янтарных участка находятся на согласовании в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов и несколько участков сейчас готовят к следующим аукционам.

Как сообщали Українські новини, в июне СБУ изъяла 858 кг янтаря на 1,2 млн долларов.

Также в декабре прошлого года Зеленский подписал закон о легализации добычи янтаря.

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