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08 сентября 2020, вторник, 14:45 9
Экономика 2020-09-08T14:45:01+03:00
Українські Новини
Госгеологии выставила на аукцион 36 участков по добыче янтаря

Госгеологии выставила на аукцион 36 участков по добыче янтаря

Александр Савич
Аукцион, Янтарь, Госгеологии, янтарный бизнес, добыча янтаря
Госгеологии выставила на аукцион 36 участков по добыче янтаря. Фото: ambery.ru
Госгеологии выставила на аукцион 36 участков по добыче янтаря. Фото: ambery.ru

Государственная служба геологии и недр выставила на аукцион 36 участков по добыче янтаря, в то время как в августе в Ровенской области правоохранители изъяли 200 кг янтаря.

Об этом говорится в сообщении Госгеологии, передают Українські Новини.

"Государственная служба геологии и недр Украины продолжает привлекать инвестиции в добывающий сектор экономики: с этой целью проводят электронные торги и постоянно обновляют перечень участков в Инвестиционном атласе. Сегодня сервис дополнили 36 новыми объектами с залежами янтаря. Их подготовили совместно с областными администрациями", – говорится в нем.

На аукционы выставлены 15 участков во Львовской области, 18 участков – в Житомирской области и 3 участка – в Волынской области.

Стартовая цена лота на платформе "ProZorro.Продажи" составляет 34 тыс. гривен за 1 га.

Участникам торгов предлагают "сквозное" спецразрешение не геологическую разведку с последующей добычей сроком на 5 лет.

В сообщении уточняется, что эти позиции были вынесены на торги уже в четвертый раз.

Председатель Госгеологии Роман Опимах отметил, что это только часть янтарных месторождений, которые планируется выставить на торги: два янтарных участка находятся на согласовании в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов и несколько участков сейчас готовят к следующим аукционам.

Как сообщали Українські новини, в июне СБУ изъяла 858 кг янтаря на 1,2 млн долларов.

Также в декабре прошлого года Зеленский подписал закон о легализации добычи янтаря.

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