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13 августа 2020, четверг, 14:27 452
Силовые структуры 2020-08-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Ровенской области правоохранители изъяли 200 кг янтаря на $2 млн

В Ровенской области правоохранители изъяли 200 кг янтаря на $2 млн

Валерия Драгомирова
Ровенская область, Янтарь, Контрабанда янтаря, нелегальная добыча янтаря
Янтарь. Фото: Офис Генпрокурора
Янтарь. Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители изъяли 200 кг незаконно добытого янтаря на сумму 2 млн долларов в Ровенской области, в то время, как СБУ нашла 600 кг янтаря у возможных заказчиков убийства активиста

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Прокуратура Ровенской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения, хранения и переработки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины)", - сказано в нем.

В рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи правоохранителями проведены 6 обысков.

В частности, в помещениях одного из предприятий на территории Дубровицы, где обустроен цех для промышленной обработки солнечного камня, а также на территории Сарненского района Ривненской области в помещениях лиц, проверяемых на причастность к совершению преступления.

В ходе обысков обнаружен и изъят янтарь-сырец и обработанный янтарь общим весом 203 кг, а также 9 единиц оборудования для обработки камня.

Ориентировочная стоимость изъятого на "черном рынке" составляет более 2 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальная полиция изъяла 858 кг незаконно добытого янтаря на сумму 1,2 млн долларов в Ривненской области.


Ранее Владимир Зеленский подписал закон о легализации добычи янтаря и введении штрафа за незаконную добычу.

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