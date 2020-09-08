Президентством Зеленского недовольны больше 60 процентов украинцев

Вслед за августовским социологическим опросом, который показал, что "Слуге народа" доверяет только четверть украинцев, 60% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", удовлетворены деятельностью мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, 61% - не удовлетворены деятельностью Президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, удовлетворены ли они деятельностью Кличко и Зеленского.

Так, деятельностью Зеленского удовлетворены 34% опрошенных, 61% - не удовлетворены, 6% - затруднились ответить.

При этом деятельностью Кличко удовлетворены 60% опрошенных, 37% - не удовлетворены и 3% - затруднились ответить.

Кроме этого, 59% респондентов ответили, что считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра улучшилась, 26% - считают, что не изменилась, 13% - ухудшилась, 2% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 31 августа по 1 сентября среди 1,2 тыс. совершеннолетних жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Как сообщали Українськi Новини, ранее известно, что 49% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому, 75% – Верховной Раде, 72% – Кабинету Министров, 78% – чиновникам

Также министр внутренних дел Арсен Аваков возглавил рейтинг недоверия украинцев среди силовиков.

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