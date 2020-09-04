49% украинцев не доверяют Зеленскому, – Центр Разумкова

Вслед за августовским социологическим опросом, который показал, что "Слуге народа" доверяет только четверть украинцев, стало известно, что 49% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому, 75% – Верховной Раде, 72% – Кабинету Министров, 78% – чиновникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини. "Президенту не доверяют 49% граждан Украины, Верховной Раде – 75%, правительству – 72%, государственному аппарату (чиновникам) – 78%", – говорится в результатах опроса. В то же время скорее не доверяют главе государства 28,9%, совсем не доверяет 20,1%, скорее доверяют 34,5% респондентов. Полное доверие к Президенту выражают 9,9% опрошенных. Не смогли ответить на вопрос 6,7% опрошенных. Согласно результатам опроса, скорее не доверяют работе Рады 43,4% респондентов, совсем не доверяет 31,7% опрошенных, скорее доверяют – 16,6%. Полное доверие к работе Рады выражают 2% опрошенных. Также указано, что работе Кабмина скорее не доверяют 39,9%, совсем не доверяет 32,1%, скорее доверяют 19,2% респондентов, а полное доверие к правительству выражают 1,9% опрошенных. Чиновникам скорее не доверяют 41,2% респондентов, совсем не доверяет 36,5% респондентов, скорее доверяют 13,3% опрошенных. Полное доверие к работе государственного аппарата выражают 1,4% опрошенных. Опрос проводился с 3 по 9 июля методом личного интервью среди 2 022 совершеннолетних респондентов с подконтрольных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов. Как сообщали Українські новини, соцопрос показал, что украинцы поддерживают Нацпрограмму "Большое строительство". Также министр внутренних дел Арсен Аваков возглавил рейтинг недоверия украинцев среди силовиков.