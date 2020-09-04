49% украинцев не доверяют Зеленскому, – Центр Разумкова

Согласно новому соцопросу, половина украинцев не доверяет Зеленскому. Фото из открытых источников

Согласно новому соцопросу, половина украинцев не доверяет Зеленскому. Фото из открытых источников

Вслед за августовским социологическим опросом, который показал, что "Слуге народа" доверяет только четверть украинцев , стало известно, что 49% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому, 75% – Верховной Раде, 72% – Кабинету Министров, 78% – чиновникам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

"Президенту не доверяют 49% граждан Украины, Верховной Раде – 75%, правительству – 72%, государственному аппарату (чиновникам) – 78%", – говорится в результатах опроса.

В то же время скорее не доверяют главе государства 28,9%, совсем не доверяет 20,1%, скорее доверяют 34,5% респондентов.

Полное доверие к Президенту выражают 9,9% опрошенных.

Не смогли ответить на вопрос 6,7% опрошенных.

Согласно результатам опроса, скорее не доверяют работе Рады 43,4% респондентов, совсем не доверяет 31,7% опрошенных, скорее доверяют – 16,6%.

Полное доверие к работе Рады выражают 2% опрошенных.

Также указано, что работе Кабмина скорее не доверяют 39,9%, совсем не доверяет 32,1%, скорее доверяют 19,2% респондентов, а полное доверие к правительству выражают 1,9% опрошенных.

Чиновникам скорее не доверяют 41,2% респондентов, совсем не доверяет 36,5% респондентов, скорее доверяют 13,3% опрошенных.

Полное доверие к работе государственного аппарата выражают 1,4% опрошенных.

Опрос проводился с 3 по 9 июля методом личного интервью среди 2 022 совершеннолетних респондентов с подконтрольных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Как сообщали Українські новини, соцопрос показал, что украинцы поддерживают Нацпрограмму "Большое строительство".

Также министр внутренних дел Арсен Аваков возглавил рейтинг недоверия украинцев среди силовиков.

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