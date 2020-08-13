В августе "Слуге народа" доверяет только четверть украинцев

Согласно июльскому опросу социологической службы Центра Разумкова и центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", электоральный рейтинг партии "Слуга народа" снизился на 8,3 процентных пункта до 25,5% по сравнению с соцопросом 3-9 июля, у партии "Оппозиционная платформа - За життя" на 0,8 п. п. до 18,3%, вырос у партии "Европейская солидарность"- на 3 п. п. до 18,1% и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - на 2 п. п. до 10,4% на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Совместный опрос Центра Разумкова и "Социса" проводился 21-28 июля методом личного интервью, в то время как предыдущий опрос Центр Разумкова проводил сам 3-9 июля также методом face-to-face.

В июле среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, на выборах Рады 25,5% отдали бы голос "Слуге народа" (в предыдущем июльском опросе - 34,1%), 18,3% - ОПЗЖ (ранее - 19,1%), 18,1% - "Евросолидарности" (ранее - 15,1%), а 10,4% - "Батьківщине" (ранее - 8,4%).

Также партия "Сила и честь" набрала бы 6,5%, преодолев необходимый для прохождения в парламент барьер в 5% (ранее - 3,7%).

Как сообщали Українськi Новини, по опросу социологической группы "Рейтинг" от 24-28 июня, 34,6% респондентов проголосовали бы за Зеленского, 11,4% - за Порошенко, а 11,2% - за Бойкона выборах главы государства.

По опросу Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" от 24-30 июня, 25,4% респондентов проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 14,7% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 11,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.