На Донбассе подорвались на мине двое военных

В то время, как "ДНР" перенесла начало обстрела украинских позиций в районе Шумов на Донбассе на 9 сентября, двое украинских военнослужащих во вторник получили боевое травмирование из-за подрыва на мине в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области, в результате подрыва на ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказано в нем.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня 7 сентября, потерь не было.

6 сентября боевики два раза за день нарушили перемирие: военный получил ранения, несовместимые с жизнью.



Ранее сообщалось, что "Глава ДНР" Денис Пушилин планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября.

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