На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

Двоє українських військовослужбовців у вівторок зазнали бойового травмування через підрив на міні в Донецькій області, тоді як "ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій в районі Шумів на Донбасі на 9 вересня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби оперативно-тактичного угруповання "Схід" в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 8 вересня, в Донецькій області, в результаті підриву на ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їх здоров'я задовільний", — сказано в ньому.

На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку Збройних сил.

Як повідомляли Українськi Новини, Генштаб прокоментував загрози масштабного наступу на Донбасі.



Раніше повідомлялося, що "Глава ДНР" Денис Пушилін планує обстріл позицій українських військових 7 вересня.

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