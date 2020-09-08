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08 вересня 2020, вівторок, 14:14 7
Силові структури 2020-09-08T16:15:26+03:00
Українські Новини
На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

Валерия Драгомирова
Донбас, ООС, Підрив на міні, зона оос, військові ЗСУ
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

Двоє українських військовослужбовців у вівторок зазнали бойового травмування через підрив на міні в Донецькій області, тоді як "ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій в районі Шумів на Донбасі на 9 вересня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби оперативно-тактичного угруповання "Схід" в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 8 вересня, в Донецькій області, в результаті підриву на ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їх здоров'я задовільний", — сказано в ньому.

На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку Збройних сил.

Як повідомляли Українськi Новини, Генштаб прокоментував загрози масштабного наступу на Донбасі.


Раніше повідомлялося, що "Глава ДНР" Денис Пушилін планує обстріл позицій українських військових 7 вересня. 

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