Переменная облачность, но без осадков: прогноз погоды в Украине на среду, 9 сентября

Синоптики прогнозировали аномально жаркий сентябрь, однако в среду, 9 сентября, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+26 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +23…+25 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов, в Сумской области +18…+23 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+27 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +20…+25 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса. 8 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+24 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов. Погода в Украине 9 сентября. Скриншот: Гидрометцентр Как сообщали Українські новини, первые заморозки и снег ожидаются в конце октября. Также сентябрь будет теплым, но за ним последует холодный октябрь.