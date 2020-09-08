Переменная облачность, но без осадков: прогноз погоды в Украине на среду, 9 сентября

В среду, 9 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков

В среду, 9 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков

Синоптики прогнозировали аномально жаркий сентябрь , однако в среду, 9 сентября, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов, в Сумской области +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

8 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+24 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов.

Погода в Украине 9 сентября. Скриншот: Гидрометцентр

Как сообщали Українські новини, первые заморозки и снег ожидаются в конце октября.

Также сентябрь будет теплым, но за ним последует холодный октябрь.

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