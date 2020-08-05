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05 августа 2020, среда, 17:21 20
Транспорт 2020-08-05T17:26:02+03:00
Українські Новини
В июле трафик в воздушном пространстве Украины сократился на 68,3%

В июле трафик в воздушном пространстве Украины сократился на 68,3%

Елена Новикова
Авиаперелет, Воздушное пространство, Украэрорух, Авиаперевозки
Авиаперевозки.Фото: pixabay.com
Авиаперевозки.Фото: pixabay.com

В июле 2020 года авиатрафик в воздушном пространстве Украины сократился на 68,3% до 12 195 рейсов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в то время, как с 15 июня разрешили международные авиаперевозки.

Об этом говорится на странице государственного предприятия обслуживания воздушного движения "Украэрорух" в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Согласно нему, в июле количество внутренних рейсов, в сравнении с прошлым годом, сократилось на 32,9% до 2 317 рейсов, международных – на 65,2% до 5 751 рейса, транзитных – на 77,7% до 4 127 рейсов.

Также, согласно информации Международной ассоциации воздушного транспорта (ІАТА), во второй половине возобновление полетов будет происходить более медленно, чем в прошлом году, в связи с несинхронным снятием странами карантинных ограничений.

Как сообщали Українські Новини, мировые авиакомпании готовятся к полному возобновлению перелетов не раньше 2024 года.

Министерство здравоохранения обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон.

Согласно списку, к странам "красной зоны" отнесены США, Панама, Боливия, Израиль, Армения, Бельгия, Бразилия, Черногория, Перу, Люксембург, ЮАР, Аргентина, Казахстан, Молдова, Россия, Португалия, Франция, Румыния, Ирак, Азербайджан, Албания, Беларусь, Саудовская Аравия, ОАЭ, Болгария и другие.

К странам "зеленой" зоны отнесены Египет, Нидерланды, Польша, Хорватия, Италия, Иран, Греция, Канада, Турция, Литва, Словакия, Германия, Исландия, Финляндия, Китай и другие.

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