Актера Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП. Его приговорили к 8 годам лишения свободы

Известного российского актера Михаила Ефремова, который в июне в пьяном состоянии врезался в фургон, в результате чего погиб водитель фургона, признали виновным в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщает Meduza. Пресненский суд Москвы признал актера Ефремова виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима, а также лишил водительских прав на 3 года. Старшему сыну погибшего Захарова Ефремов должен выплатить 800 тысяч рублей. Сообщается, что обвинение просило приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима – то есть, фактически, почти к максимальному сроку по этой статье УК. Защита Ефремова просила не давать 11 лет, а смягчить приговор. Сам актер говорил, что 11 лет – это смертный приговор. Актер встретил решение суда стоя с опущенной головой. Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда. Сообщается, что защита Ефремова не будет обжаловать этот приговор. В ходе судебного процесса актер несколько раз менял показания относительно своей вины: вначале он признавал себя виновным, потом отрицал свою вину, а в конце признал свою вину лишь косвенно. Как сообщали Українські новини, в крови у Ефремова обнаружили следы наркотиков. Также в июне в центре Харькова жена чиновника совершила пьяное ДТП.