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  • Актера Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП. Его приговорили к 8 годам лишения свободы
08 сентября 2020, вторник, 13:31 121
Мир 2020-09-08T14:00:02+03:00
Українські Новини
Актера Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП. Его приговорили к 8 годам лишения свободы

Актера Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП. Его приговорили к 8 годам лишения свободы

Александр Савич
приговор суда, смертельное ДТП, Пьяное вождение, Актер Михаил Ефремов
Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы. Фото: Пресненский суд
Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы. Фото: Пресненский суд

Известного российского актера Михаила Ефремова, который в июне в пьяном состоянии врезался в фургон, в результате чего погиб водитель фургона, признали виновным в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщает Meduza.

Пресненский суд Москвы признал актера Ефремова виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима, а также лишил водительских прав на 3 года. 

Старшему сыну погибшего Захарова Ефремов должен выплатить 800 тысяч рублей.

Сообщается, что обвинение просило приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима – то есть, фактически, почти к максимальному сроку по этой статье УК.

Защита Ефремова просила не давать 11 лет, а смягчить приговор. Сам актер говорил, что 11 лет – это смертный приговор.

Актер встретил решение суда стоя с опущенной головой.

Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда.

Сообщается, что защита Ефремова не будет обжаловать этот приговор.

В ходе судебного процесса актер несколько раз менял показания относительно своей вины: вначале он признавал себя виновным, потом отрицал свою вину, а в конце признал свою вину лишь косвенно.

Как сообщали Українські новини, в крови у Ефремова обнаружили следы наркотиков.

Также в июне в центре Харькова жена чиновника совершила пьяное ДТП.

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