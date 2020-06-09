В Москве российский артист Михаил Ефремов в пьяном состоянии сбил водителя фургона, который скончался от многочисленных травм

В Москве российский артист Михаил Ефремов в пьяном состоянии сбил водителя фургона, который скончался от много

8 июня, в центре Москвы произошло ДТП с участием известного российского артиста Михаила Ефремова, который на огромной скорости, находясь в нетрезвом состоянии влетел в фургон "Лада" и сбил водителя, который из-за многочисленных травм умер. Об этом сообщает "Газета.ru."

Как сообщает ведомство, авария произошла 8 июня в 21:45, на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов на своем внедорожнике Grand Cherokee пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном "Лада".

Водитель фургона по имени Сергей Захаров умер от травм, несовместимых с жизнью в реанимации. Его смерть констатировали 9 июня в 05:00. По данным источников ТАСС у него был открытый перелом бедра, переломы ребер и закрытая черепно-мозговая травма.

Через время стало известно, что Ефремова задержали, однако отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Однако, как сообщил источник, дело может быть переквалифицировано, в таком случае актеру может грозить до 12 лет колонии.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе с сыновьями попал в ДТП после чего, полиция открыла уголовное дело.

Кроме того, ранее в Чернигове, в одном из спальных районов, депутат от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун совершил ДТП, в ходе которого сбил насмерть пешехода.