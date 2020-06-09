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09 июня 2020, вторник, 19:28 29 Документ
Происшествия 2020-06-09T19:29:47+03:00
Українські Новини
В крови у актера Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков

В крови у актера Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков

Валерия Драгомирова
Россия, Наркотики, ДТП, Михаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото: rbgroup.com.ua
Михаил Ефремов. Фото: rbgroup.com.ua

В крови актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, обнаружены следы наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал "112" и публикует результаты анализов. 

"В крови и моче Михаила Ефремова обнаружены наркотики, есть следы кокаина и канабиноидов", - говорится в сообщении.

Российский "Интерфакс" сообщает, что столичный главк МВД задержал Михаила Ефремова.

Актер задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, отметили в пресс-службе.

В крови и моче актера Михаила Ефремова обнаружилинаркотики. Фото: телеграм-канал В крови и моче актера Михаила Ефремова обнаружилинаркотики. Фото: телеграм-канал "112"


Как сообщали Українські Новини, 8 июня нетрезвый Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль "Лада", водитель  позже скончался в больнице.

Кроме того, в 2019 году уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе с сыновьями попал в ДТП после чего, полиция открыла уголовное дело.

Также в июле 2019 года авто из кортежа президента Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем. 

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