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08 сентября 2020, вторник, 13:41 17
Финансы 2020-09-08T14:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар для платежных карт подорожал

Доллар для платежных карт подорожал

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Платежные карты, курс доллара для платежных карт
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru

Во вторник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 7 сентября на 4,89 коп. до 27,9184 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,80 коп. до 27,5781 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 2,28 коп. до 32,3570 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,38 коп. до 32,9532 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5781 27,9184 32,3570 32,9532 3,27 4,41
Максимальный 27,7408 28,5000 32,7702 33,3000 3,54 5,00
Минимальный 27,0000 27,7800 30,5000 32,8000 3,00 3,81

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Тем временем, курс доллара и евро в обменниках во вторник вырос.

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