В "Киевском метрополитене" объяснили, почему сегодня утром на станциях образовались огромные очереди

Сбой работы в киевском метрополитене произошел из-за проседания напряжения в сети. Фото: 24tv.ua

Сбой работы в киевском метрополитене произошел из-за проседания напряжения в сети. Фото: 24tv.ua

Сбой работы в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен", который сегодня утром, 8 сентября, привел к огромным очередям за билетами , произошел из-за проседания напряжения в сети, сейчас оно работает в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Из-за проседания напряжения в сети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме", – сказано в нем.

Ранее сообщалось, что в киевском метрополитене произошел сбой, на станциях не работали кассы, также был закрыт проход, где можно расплатиться банковской карточкой, а пассажиров просили пользоваться другими видами транспорта.

Предприятие попросило извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські новини, еще на нескольких станциях киевского метрополитена появился 4G-интернет.

Также столичные транспортники призывали депутатов Киевсовета принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам.

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