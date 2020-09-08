В "Киевском метрополитене" объяснили, почему сегодня утром на станциях образовались огромные очереди

Сбой работы в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен", который сегодня утром, 8 сентября, привел к огромным очередям за билетами, произошел из-за проседания напряжения в сети, сейчас оно работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. "Из-за проседания напряжения в сети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме", – сказано в нем. Ранее сообщалось, что в киевском метрополитене произошел сбой, на станциях не работали кассы, также был закрыт проход, где можно расплатиться банковской карточкой, а пассажиров просили пользоваться другими видами транспорта. Предприятие попросило извинения за временные неудобства. Как сообщали Українські новини, еще на нескольких станциях киевского метрополитена появился 4G-интернет. Также столичные транспортники призывали депутатов Киевсовета принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам.