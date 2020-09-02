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02 сентября 2020, среда, 10:15 770
Общество 2020-09-02T12:15:03+03:00
Українські Новини
Транспортники Киева просят компенсировать убытки от работы в карантин

Транспортники Киева просят компенсировать убытки от работы в карантин

Ольга Фандорина
Метрополитен, Киевпастранс, Киевский метрополитен, Транспорт Киева
Киевское метро
Киевское метро

Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета принять наконец решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам. С соответствующим заявлением в столичной власти обратились представители профсоюзов КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс". Ведь работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат из-за потери доходов предприятий при суровых карантина. Про это сообщается на сайте КГГА.

Так, потеря доходов КП "Киевский метрополитен" в период с 17 марта по 25 мая 2020 составляет около 621 млн грн. В обычных условиях предприятие должно получить в среднем 277 млн ​​грн доходов в месяц от перевозок. На выплату заработной платы КП "Киевский метрополитен" тратит до 200 млн грн в месяц.

То есть, как говорится в обращении, С 17 марта до 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозки.

Кроме того, вследствие карантина пассажиропоток в подземке значительно уменьшился. Если в карантин метрополитен перевозил в 1500000 пассажиров в рабочий день, то сейчас - до 1 млн пассажиров.

"С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП" Киевский метрополитен "на сумму не менее 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов в КП "Киевский метрополитен" возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года ", - говорится в обращении профсоюза.

В то же время, в КП "Киевпастранс" задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа составила 77400000 грн. А финансовый результат КП "Киевпастранс" за январь-июль 2020 был отрицательный и составил -178 500 000 грн.

В обращении представители профсоюза подчеркивают, что на период карантина потеря доходов предприятия за месяц достигла 162 200 000 грн. То есть предприятие при строгих ограничений получало 6300000 грн среднего дохода в месяц. В то время, как в обычных условиях средний доход КП "Киевпастранс" за месяц составляет 169 200 000 грн.

Транспортники призывают депутатов Киевсовета на ближайшем заседании, которое состоится 3 сентября, принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс". Чтобы они могли выплачивать зарплату работникам и в дальнейшем обеспечивать перевозку пассажиров в обычном режиме.

Напомним, что в этом году во время введения строгих карантинных ограничений столичный метрополитен прекратил перевозки пассажиров на период с 17 марта по 25 мая. В это время в усиленном режиме работали ремонтные бригады метрополитена. На станциях, в частности, осуществляли работы по замене путевого полотна, рельсов, электрооборудование, переоснащение сети освещения, пожаротушения, вентиляционного и насосного оборудования и тому подобное.

Наземный общественный транспорт столицы работал в спецрежиме, поскольку город должен был обеспечить подвоз к работе медиков, а также работников стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

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