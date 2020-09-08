В "Київському метрополітені" пояснили, чому сьогодні вранці на станціях утворилися величезні черги

Збій роботи в комунальному підприємстві "Київський метрополітен", який сьогодні вранці, 8 вересня, привів до величезних черг за квитками, стався через просідання напруги в мережі, зараз працює в штатному режимі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену в соціальної мережі Facebook, передають Українські Новини. "Через просідання напруги в мережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену. Зараз робота системи відновлена у звичайному режимі", - сказано в ньому. Раніше повідомлялося, що в київському метрополітені стався збій, на станціях не працювали каси, також був закритий прохід, де можна розплатитися банківською карткою, а пасажирів просили користуватися іншими видами транспорту. Підприємство попросило вибачення за тимчасові незручності. Як повідомляли Українські новини, ще на кількох станціях київського метрополітену з'явився 4G-інтернет. Також столичні транспортники закликали депутатів Київради прийняти рішення про додаткове фінансування до комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам.