В "Київському метрополітені" пояснили, чому сьогодні вранці на станціях утворилися величезні черги

Збій роботи в київському метрополітені стався через просідання напруги в мережі. Фото: 24tv.ua

Збій роботи в київському метрополітені стався через просідання напруги в мережі. Фото: 24tv.ua

Збій роботи в комунальному підприємстві "Київський метрополітен", який сьогодні вранці, 8 вересня, привів до величезних черг за квитками , стався через просідання напруги в мережі, зараз працює в штатному режимі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену в соціальної мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Через просідання напруги в мережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену. Зараз робота системи відновлена ​​у звичайному режимі", - сказано в ньому.

Раніше повідомлялося, що в київському метрополітені стався збій, на станціях не працювали каси, також був закритий прохід, де можна розплатитися банківською карткою, а пасажирів просили користуватися іншими видами транспорту.

Підприємство попросило вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські новини, ще на кількох станціях київського метрополітену з'явився 4G-інтернет.

Також столичні транспортники закликали депутатів Київради прийняти рішення про додаткове фінансування до комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам.

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